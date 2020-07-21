Москва, , 13:16 — REGNUM Странно, что в Великобритании не нашли подтверждения «российского вмешательства» в референдум по её выходу из состава ЕС — не потому, что Россия вмешивалась, а потому, что критерии «вмешательства» у британцев как минимум странные. Так считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Комментируя известие о том, что Лондон приготовился опубликовать скандальный доклад о «руке Москвы», он, в частности, отметил:

«Вот, глава МИД Великобритании заявляет, что Россия «вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году». Что, по его мнению, даёт основания для такого утверждения? А то, что во время выборов Россия «распространяла документ, компрометировавший правящую Консервативную партию». Представьте себе, сколько «документов», компрометирующих «Единую Россию», другие российские партии, российских политиков, российские госструктуры постоянно распространяется в Великобритании!

Следуя логике британского министра, мы могли бы постоянно обвинять Лондон во вмешательстве в выборы в нашей стране. Но на государственном уровне мы этого не делаем. Нам это просто не нужно. Хотя те случаи вмешательства западных стран в нашу внутреннюю политику, которые, конечно, имеют место, в общественном пространстве, естественно, озвучиваются. Но постоянно твердить об этом на уровне министров и тем более глав государств — это пошло.

Итак, указав такой своеобразный критерий вмешательства, как публикация документов, характеризующих ту или иную политическую силу другой страны, британцы тем самым сняли саму основу для разговора о вмешательстве вообще. Или за рубежом должны публиковаться только комплементарные материалы о правящих партиях ведущих западных стран?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, публикация доклада о том, что Россия якобы вмешивалась в парламентские выборы в Великобритании в минувшем году, должна состояться завтра, 21 июля.

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