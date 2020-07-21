Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об идентификации сотрудников Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Закон обязывается сотрудников Росгвардии представляться. После представления и предъявления гражданину служебного удостоверения, сотрудник Росгвардии должен сообщить «причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности».

Однако росгвардейцы могут не представляться, в случае незамедлительного пресечения преступления или административного нарушения, а также при преследовании совершивших их лиц.

Документ также предусматривает, что требование представляться не распространяется на сотрудников спецподразделений Росгвардии — ОМОНА и СОБРа, — которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму, что объясняется соображениями их личной безопасности.

Ранее президент РФ принял закон о присяге для сотрудников Росгвардии.

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