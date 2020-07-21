Москва, , 13:10 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к предложению Минэкономразвития в рамках экспериментов не применять обязательство соблюдать ряд тайн.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития предлагает разрешить в рамках экспериментов не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну.

Эксперимент можно продолжить, отметил с иронией депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Например, производить обыски и аресты без наличия процессуальных документов. Увольнять с работы без всяких оснований, просто по желанию работодателя. Выселять из занимаемого жилья без решения суда, одним лишь решением местного чиновника. А то напридумывали, понимаешь, законов и гарантий», — рассуждает парламентарий в ТГ-канале.