Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок определения начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Разумный срок судопроизводства для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, — со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.

Закон принимается во исполнение постановления Конституционного суда.

Одновременно уточняются требования к административному исковому заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

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