Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Утром 21 июля саммит Евросоюза (ЕС), проходивший почти пять дней в столице Бельгии, завершился, когда 27 участникам переговоров удалось договориться о создании фонда для восстановления пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции стран ЕС. Швеция была одной из немногих, кто встал на пути первоначальному предложению и упорно добивался принятия своего компромиссного варианта, который и был закреплен на бумаге. Однако теперь по возвращении домой из Брюсселя премьер-министра Швеции Стефана Лёвена ожидает жалоба, направленная в Конституционный комитет Риксдага представителями Левой партии, которые не довольны работой Лёвена и его правительства во время переговоров. Об этом 21 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Речь идет о соглашении, ради принятия которого Швеции пришлось много отступать. Можно сказать, что это будет дорого для нас стоить. Взносы (прим.: в бюджет ЕС) увеличиваются на 6 миллиардов шведских крон в год, и нам нужно будет заплатить 148 миллиардов шведских крон (прим.: $14,3 млрд) для выделения грантов с этим фондом восстановления. Это деньги, которые будут взяты из государственного бюджета Швеции», — заявил лидер Левых Юнас Шёстедт.

«Какие инструменты могло бы использовать правительство для достижения лучшего результата на переговорах?», — интересуются журналисты.

«Здесь Риксдаг был ясен: все партии кроме Шведских демократов хотели четко прописанных правил о принципах верховенства закона. Это, я думаю, очень серьезно, что комитету Риксдага по вопросам ЕС не представили проект соглашения, мы тоже не увидели какое-либо упоминание о верховенстве закона. В любом случае правительство согласилось на принятие соглашения», — ответил Шёстедт.