Минск, , 12:54 — REGNUM Официальный Минск продолжает отрицать наличие долга за потреблённый российский газ и настаивает на встречных требованиях. Газпром продолжает поставки через свою белорусскую дочернюю компанию «Газпром трансгаз Беларусь».

Тем временем задолженность со стороны белорусской госмонополии выросла до $273 млн и продолжает расти, передаёт «Интерфакс». Правительство постсоветской республики надеется пересмотреть контрактные условия по ходу их реализации, с чем категорически не согласны ни в газовом холдинге, ни в правительстве РФ.

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О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщив: «Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года».

Тем самым он также дал ответ на периодические заявления из Минска о якобы необходимости пересмотра стоимости российского газа для Белоруссии. Газпром настаивает на выполнении подписанного контракта.

В то же время Александр Лукашенко ищет альтернативу российскому газу. Для улучшения переговорных позиций по его распоряжению начался разгром ещё одной белоруской «дочки» Газпрома — «Белгазпромбанка», третьего по величине банка Белоруссии.

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