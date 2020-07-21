Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума вернула законопроект, разрешающий хранение агрохимикатов в портах в 50 метрах от морей во второе чтение, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Определен срок подачи поправок — до 1 сентября.

Решение принято по итогам дискуссии, уточнил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Законопроектом в границах водоохранных зон разрешается хранение агрохимикатов на территориях портов, за пределами границ прибрежных защитных полос.

Отдельно прописывается разрешение на хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов. Речь идет о Туапсе и Мурманске.

Одновременно в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня включается проектная документация специализированных хранилищ агрохимикатов, планируемых к размещению в границах водоохранных зон на территориях портов.

Сейчас ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров, это ограничение может привести к полной остановке перевалки агрохимикатов в российских портах. Между тем перед правительством была поставлена задача увеличить российский экспорт, включая агрохимикаты. Принятие закона, уверены в правительстве РФ, приведет к развитию терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Усть-Луга, Мурманска. Сейчас перевалка расположена в Прибалтике, и страна теряет миллиарды рублей.

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