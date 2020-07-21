Киев, , 12:51 — REGNUM Два самых непопулярных у населения Украины решения Верховной рады, принятые в этом году — это введение рынка земли и легализация игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным социологов, 23% украинцев поддерживают продажу земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61%, соответственно, против.

Опрос показал, что наиболее положительно (около 90%) оценивались опрошенными возвращение в уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за голосование за другого парламентария.

Социологи отмечают, что значительную поддержку населения (от 60% до 80%) имеют отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам, возвращение в правовое поле добычи янтаря, принятие закона об импичменте президента и ряд других инициатив.

Отмечается, что опрос проведен 16−17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли в апреле этого года, но действовать он начнет только летом следующего года. Закон о легализации игорного бизнеса принят в июле, перед самым завершением весенней сессии парламента. До сентября парламент Украины отправился на летние каникулы.