Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о голосовании в течение нескольких дней, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Нормы не коснутся выборов в сентябре 2020 года.

ЦИК получает возможность принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям, следует из документа. Исключение будет сделано для голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях.

Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.

Если голосование будет проводиться в течение нескольких дней, то может быть разрешено проводить выборы «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования».

Вводятся отдельные требования и для наблюдателей: при проведении выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдума субъекта РФ, выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории соответствующего субъекта РФ наблюдателем может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме соответствующего субъекта РФ.

Оппозиционные фракции выступили категорически против закона, нормы открывают возможности для многочисленных нарушений и ставят вопросы о легитимности итогов голосования.

В ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал «несколькодневное» голосование.

«Когда мы зажимаем в один день — избиратель не идет на голосование. Мы даем возможность в три дня, в которые он найдет время и проголосует, большинство граждан это поддерживает», — заявил Жириновский.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что норма о трехдневном голосовании «лучше для обычного избирателя, потому что это дает возможность проголосовать большему количеству людей, это безопаснее при пандемии». При этом парламентарий согласен с тем, что в этом случае партиям будет непросто проконтролировать ход голосования и предложил вариант решения.

«Пусть нам это будет труднее, мы готовы совместно с вами организовывать контроль на избирательных участках. Но это будет удобнее, безопаснее и лучше для людей», — обратился Исаев к представителям оппозиционных партий.

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