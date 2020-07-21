Берлин, , 12:52 — REGNUM Ведомство канцлера Германии Ангелы Меркель ещё в 2019 году получало информацию о возможных проблемах вокруг оператора электронных платежей Wirecard, фигурирующего в скандале с мошеннической схемой. Об этом сообщает 21 июля еженедельник Der Spiegel.

Отмечается, что германские органы финансового надзора в феврале 2019 года сообщили министерству финансов ФРГ о возможных проблемах с Wirecard. В августе того же года минфин передал информацию ведомству канцлера.

Ранее стало известно, что Меркель, находясь в сентябре 2019 года в Китае, говорила об интересах немецких компаний в КНР, упомянув и Wirecard. Таким образом, о расследовании деятельности Wirecard глава правительства уже знала.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года проверка показала, что на счетах оператора электронных платежей Wirecard не хватает €1,9 млрд. Эта сумма была указана в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура полагает, что этих денег не было вовсе, а вкладчики были обмануты. Глава Wirecard Маркус Браун подал в отставку, а бывший топ-менеджер компании Ян Марсалек, предположительно ключевой участник мошеннической схемы, скрылся от правосудия.

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