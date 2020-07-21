Минск, , 12:33 — REGNUM В обращении к властям Белоруссии 210 белорусских журналистов выразили протест в связи с незаконной и бесстыдной репрессивной практикой. Получателями обращения значатся министр внутренних дел Юрий Караев, спикер Совета Республики Нацсобрания Наталья Кочанова, генпрокурор Александр Конюк и министр информации Игорь Луцкий.

По данным «Белорусской ассоциации журналистов», с начала года 80 журналистов подверглись репрессиям. В обращении к властям указывается на недопустимость нарушения статьи 198 Уголовного кодекса республики, в которой сказано: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста карается штрафом, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок».

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В обращении содержится требование прекратить преследования журналистов независимых изданий. Такие преследования, считают журналисты, направлены на запугивание их и всего общества, демонстрируют приоритет политических интересов над законом и беззащитность граждан перед властями.

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Напомним, репрессии властей Белоруссии в отношении журналистов и активистов гражданского общества стали основанием для учреждения Комитетом ООН по правам человека должности специального докладчика по этой постсоветской республике. Такая практика также стала основанием для применения к официальному Минску политических и экономических санкций со стороны США, ЕС и их союзников.