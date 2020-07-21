Москва, 21 июля 2020, 12:25 — REGNUM Госдума приняла постановление о назначении депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) на пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
Пайкин представляет в Госдуме Брянскую область и являлся первым зампредом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы комитета Михаила Дегтярёва на пост врио главы Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия.
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