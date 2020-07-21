Париж, 21 июля 2020, 12:24 — REGNUM После прихода к власти во Франции Эммануэля Макрона очень многие были согласны с тем, что Социалистическая партия (СП) страны канула в Лету. Однако все больше оснований считать, что некролог по некогда могущественной политической силе написали преждевременно, пишет Коул Станглер в статье, вышедшей 20 июля в The Foreign Policy.
На протяжении последних двух лет Фор делал всё, чтобы донести эту мысль до избирателей, и прошедшие 28 июня местные выборы во Франции лишь подтвердили его правоту. Мало того, что СП сохранила свой контроль над большинством ключевых городов, но и смогла победить в ряде других городов с другими левыми партиями, по большей части с «Зелеными». Города, которые ранее управлялись либо центристскими, либо правыми мэрами, включая вторые и третьи по величине города Франции, Марсель и Лион, теперь возглавят левые коалиции с поддержкой СП.
Быть может, социалистам и не вернуть в ближайшие годы своего прежнего влияния, особенно, если учесть нанесенный правлением Франсуа Олланда удар по репутации партии. Тем не менее результаты июньских выборов подчеркивают тот факт, что в целом французская общественность не готова отказываться от веры в партию.