Париж, , 12:24 — REGNUM После прихода к власти во Франции Эммануэля Макрона очень многие были согласны с тем, что Социалистическая партия (СП) страны канула в Лету. Однако все больше оснований считать, что некролог по некогда могущественной политической силе написали преждевременно, пишет Коул Станглер в статье, вышедшей 20 июля в The Foreign Policy.

«Вбить гвоздь в гроб Социалистической партии хотели все», — заявил первый секретарь партии Оливье Фор в интервью изданию из своего офиса в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. — Однако хоронить нас пока рано».

На протяжении последних двух лет Фор делал всё, чтобы донести эту мысль до избирателей, и прошедшие 28 июня местные выборы во Франции лишь подтвердили его правоту. Мало того, что СП сохранила свой контроль над большинством ключевых городов, но и смогла победить в ряде других городов с другими левыми партиями, по большей части с «Зелеными». Города, которые ранее управлялись либо центристскими, либо правыми мэрами, включая вторые и третьи по величине города Франции, Марсель и Лион, теперь возглавят левые коалиции с поддержкой СП.

Быть может, социалистам и не вернуть в ближайшие годы своего прежнего влияния, особенно, если учесть нанесенный правлением Франсуа Олланда удар по репутации партии. Тем не менее результаты июньских выборов подчеркивают тот факт, что в целом французская общественность не готова отказываться от веры в партию.

«Эти выборы показывают появление блока социалистов и зеленых, который является возможной альтернативой либерализму Эммануила Макрона и крайне правого курса Марин Ле Пен», — указал Фор. — Нам не придется делать выбор между либералами и националистами, напротив, появляется возможность открыть еще одну главу истории партии».