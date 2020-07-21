Лиссабон, , 12:18 — REGNUM Посол Узбекистана в Португалии Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты португальскому президенту Марсело Ребело де Соуза, сообщает 21 июля агентство «Дунё».

Во время беседы президент Португалии заявил, что поддерживает преобразования в Узбекистане. Он также выступил за дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

Отметим, Сардор Рустамбаев является также послом Узбекистана во Франции. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.