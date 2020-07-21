Москва, , 12:15 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Полномочия Дегтярёва предлагается считать прекращенными досрочно на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Дегтярёв возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дегтярёва на пост врио главы Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.