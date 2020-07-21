Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Постпред Грузии в отделении ООН в Женеве и других международных организациях Александр Майсурадзе заявил об «очередных провокациях» России, осуществляемых на территории Грузии, и подчеркнул необходимость распространения механизмов международного мониторинга на «оккупированные территории Грузии».

О выступлении постпреда на 44-ой сессии Совета ООН по правам человека сообщает МИД Грузии. На этом заседании Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило устный отчет «Сотрудничество с Грузией».

По словам Александра Майсурадзе, на «оккупированных Россией» территориях Грузии грубо нарушаются права человека, в том числе право на получение образования на родном (грузинском) языке, право собственности и право на свободное передвижение.

Особое внимание постпред заострил на последних случаях, в том числе на ранении и «незаконном» задержании «российскими оккупантскими силами» гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

«Всего несколько дней назад вблизи от линии оккупации российские оккупантские силы незаконно задержали еще одного гражданина Грузии, а до задержания открыли огонь и ранили его. Это еще один наглядный пример нарушения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, который является еще и пренебрежением призывом генсека ООН о глобальном прекращении огня в условиях пандемии», — заявил Майсурадзе и подчеркнул необходимость введения на местах механизмов международного мониторинга.

Напомним, что, по информации грузинской стороны, Заза Гахеладзе находился на «оккупационной линии» с целью сбора грибов. Причем, как заявили его родственники, у него с собой было зарегистрированное на его имя охотничье ружье. С контролируемой «российскими оккупантами» территории по нему был открыт огонь, и он был ранен в ногу. Югоосетинская же сторона сообщила, что гражданин Грузии первым открыл огонь по осетинским пограничникам, после чего был ранен ответным огнем и задержан.

На заявление постпреда Грузии откликнулась директор департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржет Ганьон. Она выразила обеспокоенность продолжающимися процессами «бордеризации» и «незаконными задержаниями».

«За отчетный период продолжался процесс так называемой бордеризации и незаконные задержания граждан. Частое и длительное закрытие так называемых пропускных пунктов как составная часть мер против распространения COVID-19 привело к еще большей изоляции местного населения и ухудшению его положения. Нарушаются такие права человека, как доступность здравоохранения, образования, право собственности и элементарные бытовые стандарты», — заявила Жоржет Ганьон.