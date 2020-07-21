Забайкальский край, , 12:14 — REGNUM В Забайкалье, в рамках двустороннего тактического учения, мотострелковые и танковые подразделения осуществили форсирование реки Онон шириной более 100 м десантным и мостовыми способами. Масштабным учением на полигоне «Цугол» группировкой войск руководит командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщает сегодня, 21 июля, пресс-служба Восточного военного округа.

Инженерные войска обеспечили мостовую переправу войск, а подразделения РХБ защиты осуществили маскировку районов переправы постановкой дымовых завес. Перед преодолением водной преграды экипажи машин экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации личного состава в случае остановки или затопления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в двустороннем тактическом учении на полигоне «Цугол» задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной и специальной техники.