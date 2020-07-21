Москва, , 12:13 — REGNUM Достижение национальных целей, заявленных на период до 2030 года, призвано осуществить прорывное развитие России, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о национальных целях развития, сообщает 21 июля пресс-служба Кремля.

В подписанном главой государства документе национальными целями названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Так, за десять лет доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%, ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет.

Уровень бедности, согласно указу, должен снизиться вдвое относительно уровня 2017 года, а объем несырьевого неэнергетического экспорта — вырасти по меньшей мере на 70% к уровню текущего года.

Президент поручил ввести Россию в десятку ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований, обеспечить рост ВВП на уровне выше среднемирового, устойчивый рост доходов и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса должно увеличиться до 25 млн человек, посещаемость культурных мероприятий — возрасти втрое. В два раза должен сократиться объём вывозимых на полигоны отходов при полной сортировке бытового мусора.

До 30 октября 2020 года правительству поручено скорректировать программы нацпроектов, так как срок их реализации продлён до 2030 года.