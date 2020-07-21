Джакарта, , 12:01 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что поставка вакцины в Индонезию, произведенной китайской компанией Sinovac, является частью сотрудничества с индонезийской компанией Bio Farma, сообщает Sindonews.

Представитель МИД Индонезии Теуку Фаизащах заявил, что вакцина, полученная Индонезией, должна пройти третью стадию клинических испытаний.

«Это следует рассматривать как часть сотрудничества между Bio Farma и Sinovac в области производства вакцин», — отметил Теуку Фаизащах.

Ранее глава индонезийской компании PT Indofarma Ариф Прамуханто подтвердил, что вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech, будет продаваться по доступной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо официально распустил 18 рабочих групп, агентств и комитетов.

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