Луцк, Украина, , 12:02 — REGNUM В центр Луцка на помощь правоохранителям прибыл бронетранспортёр. Об этом сообщает 21 июля Telegram-канал «Заговорщик».

В социальной сети Twitter на странице предполагаемого злоумышленника опубликованы требования.

Мужчина требует, чтобы представители исполнительной и судебной власти Украины, главы основных церквей и религиозных организаций, а также ключевые политики опубликовали в социальных сетях сообщение: «Я, ФИО, должность, я — террорист в законе».

Президент Украины Владимир Зеленский также должен опубликовать на своей странице ссылку на некий фильм «Земляне» с призывом его посмотреть, сказано на странице предполагаемого преступника.

Отметим, что документальный фильм «Земляне» 2005 года посвящён проблеме эксплуатации животных человеком.

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.

Журналисты украинских изданий, изучив страницу предполагаемого преступника, пришли к выводу, что он может быть сторонником философии индивидуалистического анархизма.

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