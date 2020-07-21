Москва, , 11:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил межнациональный конфликт на «Фуд Сити» и надеется, что больше такого не повторится», передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

«Самые жесткие меры. Здесь не тайга, не степь и не горы навязывать какие-то свои дикие варварские меры: ты будешь торговать, ты не будешь, ты другой национальности, — это недопустимо», — заявил Жириновский.

Он надеется, что подобное не повторится.

«Надеюсь, что ни у кого не появится охота регулировать продажу фруктов в любой точке Москвы», — сказал парламентарий.

Рынок «Фуд Сити» принадлежит выходцам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Алиеву. Проблемы у армянских поставщиков фруктов на этой торговой площадке начались на фоне приграничного конфликта между Арменией и Азербайджаном.