Пекин, , 11:52 — REGNUM Обвинения предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что китайское приложение TikTok якобы следит за гражданами США, не имеют под собой оснований. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Эти заявления абсолютно лишены фактических оснований», — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в предвыборном штабе Трампа заявили, что приложение TikTok якобы шпионит за американскими гражданами.

В сообщении говорится, что программа будто бы отслеживает информацию в буфере обмена данными на устройстве. При этом на странице штаба прикрепили ссылку с опросом о запрете приложения в США.

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