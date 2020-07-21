Нальчик, , 11:47 — REGNUM Военнослужащие в горах Кабардино-Балкарии обеспечили переправу военной техники через горную реку. Наведение мостов было проведено в рамках учений, объявленных в связи с внезапной проверкой войск и сил Южного военного округа по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, сообщили в пресс-службе округа.

Накануне, 20 июля, военные инженеры 58-й общевойсковой армии установили переправу с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на базе шасси автомобиля «КамАЗ». Грузоподъемность таких сооружений достигает 60 тонн, что обеспечило успешный переход через горную реку военной техники в соответствии с заданием.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 17 июля объявил внезапную проверку войск и сил Южного и Западного военных округов, а также соединений и воинских частей ВДВ и ВМФ.

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