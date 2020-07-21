Москва, , 11:45 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил надежду на то, что Михаила Дегтярёва также поддержат, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

«Мы благодарим жителей Хабаровского края за то, что они так организованно и долго поддерживают бывшего губернатора, надеемся, что постепенно они успокоятся, поскольку назначен новый врио губернатора Хабаровского края», — заявил Жириновский.

Он также заверил, что партия продолжит защищать экс-губернатора Сергея Фургала.

«Все, что он делал, Дегтярёв сохранит, питание в школах, транспорт, все что он делал, все будет продолжено», — заверил Жириновский.