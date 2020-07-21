Брюссель, , 11:43 — REGNUM Впервые в истории соблюдение странами Европейского союза принципа верховенства права становится решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами блока. Об этом сегодня, 21 июля, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, который длился почти пять дней, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Он отметил, что теперь объёмы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии, пишет ТАСС. Отметим, что О необходимости такого механизм неоднократно заявляли в Германии, при этом Венгрия и Польша были в числе государств, которые критиковали эту идею.

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В настоящее время в Еврокомиссии прорабатывается правовой акт по этому вопросу, который должен быть принят квалифицированным большинством.

Напомним, поздно вечером 20 июля лидеры стран-членов Европейского союза договорились о механизме увязки выплаты средств странам ЕС с соблюдением принципа верховенства права.