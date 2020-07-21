Хабаровск, , 11:43 — REGNUM Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 21 июля приступил к исполнению своих обязанностей. Сразу после прибытия в регион он встретился с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, членами фракций политических партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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«Глава государства доверил мне очень серьёзный пост, назначив врио губернатора Хабаровского края. Я с большим уважением отношусь к выбору жителей региона, который они сделали на прошедших губернаторских выборах, а также в ходе выборов депутатов. Сегодня федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаровский край», — подчеркнул Дегтярёв.

Новый глава региона обозначил перед краевым правительством главные задачи, среди них работа на благо людей.

«Это неоспоримый приоритет как для меня, так и для всех членов правительства региона, депутатов», — сказал врио губернатора Хабаровского края.

В приоритет Дегтярёв поставил реализацию национальных проектов, подготовку к отопительному сезону и борьбу с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Михаил Дегтярёв прибыл в Хабаровский край. Региональному правительству его представил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.