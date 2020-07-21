Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Администрация США, которой, вероятнее всего, в скором времени придется покинуть Белый дом, не должна отказываться от возможности заключить решающее соглашение с КНДР, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу 21 июля в статье для The National Interest.

«Перспектива еще одного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном невероятным образом восстала из мертвых, в каком-то смысле подобно евангельскому Лазарю», — указал аналитик.

«В отличие от библейского персонажа, воскрешенного Иисусом, соглашение с КНДР пока до конца к жизни не вернулось, тем не менее обе стороны дают понять друг другу, что заинтересованы в предвыборной встрече», — подчеркнул он, обратив внимание на то, что для достижения успеха на возможных переговорах в условиях, когда до выборов в США остались считаные месяцы, сторонам нужно сделать необходимые подготовительные шаги.

Бендоу указывает на то, что из-за высокого риска поражения Трампа на президентских выборах 3 ноября, после чего до своего ухода из Белого дома Трамп будет хромой уткой, организовать и плодотворно провести такой саммит будет непросто, в том числе из-за позиции Пекина.

«Тем не менее этот шаг стоит того, чтобы попытаться его сделать», — указывает автор.

Добиваясь того, чтобы Пхеньян пошел ему навстречу, Трамп должен сфокусироваться на ощутимых результатах встречи с северокорейским лидером: в частности, возврат останков американских военнослужащих, ускорение процесса воссоединения разделенных семей, снятие запрета на въезд в Северную Корею и выезд из нее, официальное соглашение об ограничении ракетных и ядерных испытаний, а также военных учений и ряд других пунктов.

Наиболее важным станет процесс пошагового ядерного разоружения в обмен на снятие санкций. Как сообщили официальные лица в Белом доме исследователю Кореи в Центре национальных интересов Гарри Казианису, администрация США готова предложить Пхеньяну «целевой пакет снятия санкций» в обмен на конкретные шаги по денуклеаризации.

«Соглашение должно быть достигнуто до того или иного саммита, что будет нелегко, особенно с учетом того, что Трамп по сути не будет иметь ничего общего с деталями, а Ким будет настаивать на утверждении каждого положения», — указывает эксперт. — Тем не менее с приближением выборов оба лидера заинтересованы в свершении этого исторического достижения».

Бендоу подчеркивает, что история предостерегает от оптимизма. Тем не менее сегодня, несмотря на недавние эксцессы Северной Кореи, полуостров остается более спокойным, чем в течение многих лет. Было бы глупо упускать этот момент.

«Президент Трамп не дипломат в обычном смысле этого слова. Однако он совершил уникальный прорыв с Пхеньяном. Было бы прискорбно, если бы он покинул свой пост с потенциальным невыполнением», — отметил автор.

«Трамп претендует на статус человека, искусного в достижении соглашений. Корейский полуостров — лучший шанс доказать это», — заключил Бендоу.

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