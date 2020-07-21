Вашингтон, 21 июля 2020, 11:29 — REGNUM Администрация США, которой, вероятнее всего, в скором времени придется покинуть Белый дом, не должна отказываться от возможности заключить решающее соглашение с КНДР, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу 21 июля в статье для The National Interest.
Бендоу указывает на то, что из-за высокого риска поражения Трампа на президентских выборах 3 ноября, после чего до своего ухода из Белого дома Трамп будет хромой уткой, организовать и плодотворно провести такой саммит будет непросто, в том числе из-за позиции Пекина.
Добиваясь того, чтобы Пхеньян пошел ему навстречу, Трамп должен сфокусироваться на ощутимых результатах встречи с северокорейским лидером: в частности, возврат останков американских военнослужащих, ускорение процесса воссоединения разделенных семей, снятие запрета на въезд в Северную Корею и выезд из нее, официальное соглашение об ограничении ракетных и ядерных испытаний, а также военных учений и ряд других пунктов.
Наиболее важным станет процесс пошагового ядерного разоружения в обмен на снятие санкций. Как сообщили официальные лица в Белом доме исследователю Кореи в Центре национальных интересов Гарри Казианису, администрация США готова предложить Пхеньяну «целевой пакет снятия санкций» в обмен на конкретные шаги по денуклеаризации.
Бендоу подчеркивает, что история предостерегает от оптимизма. Тем не менее сегодня, несмотря на недавние эксцессы Северной Кореи, полуостров остается более спокойным, чем в течение многих лет. Было бы глупо упускать этот момент.
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