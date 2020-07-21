Минск, , 11:24 — REGNUM Избирательные комиссии аккредитовали более 42,8 тыс. национальных наблюдателей на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Центризбиркома.

В опубликованной ЦИК таблице указано, что 7427 наблюдателей аккредитованы после подачи заявлений гражданами. От трудовых коллективов аккредитованы 2170 наблюдателей, от политических партий — 2073, от других общественных объединений — 31 186.

Всего аккредитовано 42 856 наблюдателей, процедура продолжится до основного дня голосования. В 2015 году на предыдущих президентских выборах аккредитацию получили 43 572 наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший пост претендуют пять человек.

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