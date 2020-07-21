Москва, , 11:16 — REGNUM Законопроект, призванный не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Законопроект предусматривает установление запрета для лиц определенных категорий быть руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, установленным для лиц ряда категорий быть учредителями, участниками религиозных организаций.

Так, не может быть руководителем, участником религиозной группы: иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, лицо, замеченное в легализации доходов, полученных преступным путем, лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, а также физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения.

«Введение такого запрета обусловлено необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства и должно рассматриваться в качестве превентивной меры управления рисками вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма», — отмечают в правительстве.

Законопроект также предусматривает изменение периодичности представления в территориальный орган Минюста России уведомления о продолжении деятельности религиозной группы.

Читайте развитие сюжета: Госдума в октябре обсудит ограничения для глав религиозных групп