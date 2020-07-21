Москва, , 11:13 — REGNUM Берлину и Лондону предстоит нелегкий период привыкания в работе друг с другом в новом качестве, связанном с выходом Великобритании из Европейского союза. Так считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Комментируя предстоящую поездку главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Великобританию и Грецию с намерением поговорить с британским министром иностранных дел Домиником Раабом о том, «как обходиться с российским влиянием в Европе», эксперт отметил:

«Англичане впредь будут ещё более активно подчеркивать свою «самостоятельность» в мировых делах, но это, конечно, условная самостоятельность. Лондон, с одной стороны, прочно привязан к Вашингтону: у меня даже сложилось такое понимание, что во всей затее с выходом Великобритании из ЕС присутствует существенный элемент американского интереса. С другой, Великобритания — европейская страна, по-крупному проявить себя в международных делах она может только в плотном сотрудничестве с ЕС. Зеркальное понимание это факта присутствует, думаю, и в Брюсселе, и в основных европейских столицах. Вот эти параметры и будут, как мне думается, задавать основные ориентиры есовско-британского взаимодействия.

Что же касается объявленной темы «что делать с российским влиянием в Европе», то тут есть альтернатива. Один вариант, это «борьба с русским влиянием», «сдерживание России». При нём значительная часть сил и средств Европейского союза и Великобритании будет тратиться впустую, а возможности совместного с нашей страной решения насущных вопросов мировой политики будут теряться. Другой вариант — это признание очевидной реальности, что присутствие России в европейских делах — дело естественное, что оно уже работает и может ещё более активно работать на пользу Европе и политически, и экономически. Надеюсь, что Берлин, где это уже признают и действуют на этой основе, поработает в соответствующем ключе с Лондоном.

Думаю, что в Лондоне и Берлине также понимают, что российский фактор либо положительно, либо отрицательно неизбежно будет присутствовать в их работе с Ираном, а также в том, как дальше будут выстраиваться отношения этих двух стран и Европейского союза с Китаем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, визит Мааса в Грецию состоится 21 июля и там, помимо встречи с главой МИД страны, он встретится с премьер-министром и президентом Греции и проведет обсуждения отношений с Турцией, миграционной политики и немецко-греческих отношений.

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