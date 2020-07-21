Москва, , 11:06 — REGNUM Законопроект о расширенном согласии на обработку персональных данных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Законопроект предусматривает возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.

Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее, а также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме, указали в правительстве.