Киев, , 10:59 — REGNUM Представители Ирана могут посетить Украину и провести переговоры касательно ситуации вокруг авиакатастрофы самолёта Boeing украинской компании «МАУ», заявил 21 июля на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, визит может состояться на текущей неделе. В данный момент официальный Киев ждёт подтверждения данной информации.

Глава МИД Украины добавил, что на встрече стороны рассчитывают прийти к общему знаменателю в вопросе выплаты компенсаций родственникам погибших.

По его словам, выплата компенсаций — лишь одно из требований. Украина будет также требовать от Ирана взять на себя всю международно-правовую ответственность за трагедию, а также наказать всех виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции началась расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, который был по ошибке сбит в небе над Тегераном в январе 2020 года.

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