Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» подала в суд на правительство Соединенных Штатов по факту возвращения в тюрьму бывшего адвоката главы государства Майкла Коэна после того, как он объявил о намерении опубликовать мемуары. Об этом говорится в заявлении союза в Twitter.

«Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве возмездия за его планы опубликовать книгу, которая должна содержать критику в отношении Трампа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Коэн был приговорён к трём годам лишения свободы за участие в банковских аферах и нарушения избирательного законодательства. Тогда он признал свою вину.

В мае из-за коронавируса он был переведен под домашний арест, однако 9 июля он был снова отправлен в тюрьму. Это случилось вскоре после того, как Коэн в Twitter заявил о намерении до конца сентября опубликовать книгу о работе с Трампом.

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