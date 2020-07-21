Иваново, , 10:27 — REGNUM Конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщили 21 июля в пресс-службе правительства региона.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией отбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей приостановлен. Решение о возобновлении конкурса будет принято дополнительно и доведено в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области был объявлен всего четыре дня назад — 17 июля. В настоящее время бизнес-омбудсменом Ивановской области является Алексей Ваганов, назначенный на этот пост в августе 2015 года.