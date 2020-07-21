Грозный, , 10:18 — REGNUM Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов высказал удивление, что в США есть еще какие-то санкции, которые не были применены к главе республики Рамзану Кадырову. Даудов также посоветовал Госдепу США оставить эти санкции для тех, на кого они действуют.

«Единственное, что было неожиданным в данном заявлении, только то, что ещё остаются какие то «санкции», которые не применили к главе ЧР», — написал Даудов в своем Instagram, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

Спикер чеченского парламента отметил, что о правах человека в Чечне Госдеп США говорит в то время, когда у самих происходят события, напрямую связанные с нарушениями прав человека.

«…Свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, «с высокой колокольни»…»,— написал Даудов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров включен в санкционный список в связи с причастностью его к нарушениям прав человека в Чечне. Ему запрещен въезд в США. Кроме того, санкции распространяются на членов его семьи — супругу и двух дочерей. Заметим, Кадыров включался во всевозможные «черные» списки США и стран ЕС неоднократно, начиная с 2015 года.

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