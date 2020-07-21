Брюссель, , 10:14 — REGNUM Решение о создании общего фонда для восстановления экономики стран Европейского союза, который предоставляет в распоряжение блока общие финансовые ресурсы, необходимые для решения проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, является историческим событием. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита, который продолжатся почти пять дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 21 июля The New York Times.

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Французский лидер добавил, что сделка последовала за долгими и трудными переговорами, в ходе которых пришлось пойти на уступки. При этом, подчеркнул Макрон, уступки были соразмерны и необходимы для реализации плана восстановления экономики ЕС.

«Нет такого понятия, как идеальный мир, но мы добились прогресса», — сказал Макрон на брифинге.

Глава Пятой республики выразил уверенность, что принятый финансовый план ЕС и фонд восстановления отвечают вызовам в социальной сфере, экономике и в вопросе борьбы с коронавирусом в каждой стране ЕС.

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«Исторический день для Европы», — написал Макрон в Twitter

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС достигли соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн и плане восстановления экономики в объёме €750 млрд.