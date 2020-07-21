Берлин, , 10:57 — REGNUM Темами обсуждения на встрече министра иностранных дел Германии Хайком Мааса с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом станут в том числе отношения с КНР, Иран и «влияние России в Европе». Об этом 21 июля рассказал журналистам глава МИД ФРГ перед своим вылетом в Грецию, куда он прибудет перед своим визитом в Лондон.

«На переговорах с Домиником Раабом в среду речь будет идти о международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно сотрудничаем, как формат европейской тройки по Ирану, отношения с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе», — заявил Маас.

Также он отметил, что Великобритания — партнер, от которого Германия не может отказаться в вопросах решающего характера в безопасности Европы, так как в главных стратегических вопросах и ценностей стороны говорят «на одном языке».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас на текущей неделе намерен посетить Великобританию и Грецию, где он встретится со своими коллегами из указанных стран.