Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Конфликт в Ливии является, прежде всего, проблемой Европы. При этом для Соединённых Штатов этот вопрос не входит в число главных внешнеполитических приоритетов. Об этом со ссылкой на источник в Госдепартаменте США, который пожелал остаться неназванным, сообщает газета The Washington Post.

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«США по сути вне игры. Ливийцы не могут принимать собственные решения, они полностью зависят от иностранных игроков «, — заявил западный дипломат.

При этом он подчеркнул, Вашингтон продолжает прилагать активные усилия, в основном закулисные, в поддержку политического урегулирования в Ливии. Такое участие в США называют «активным нейтралитетом».

«Прежде всего, это европейская проблема», — подчеркнул собеседник издания.

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«К сожалению, США утрачивают свое влияние», — констатировал эксперт по Ливии и старший сотрудник Атлантического совета Эмадеддин Бади.

При этом издание отмечает, что в свете стремлений главы Белого дома Дональда Трампа сократить американское участие в иностранных конфликтах, администрация американского лидера вряд ли активизирует свою деятельность в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Сейчас страна условно поделена на два лагеря. В Триполи при поддержке ООН и Европейского союза заседает правительство национального согласия Файеза Сарраджа, в восточной части страны власти сотрудничают с Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которая противостоит боевикам. За обеими группировками стоят иностранные государства, поэтому ни одна из них не может окончательно победить.