Джакарта, , 09:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально распустил 18 рабочих групп, агентств и комитетов, сообщает Detik.

Об этом говорится в указе президента Индонезии, подписанном 20 июля 2020 года.

Глава государства, в частности, распустил комитет по ускорению и расширению экономического развития Индонезии на 2011−2025 годы, который был создан на основании постановления президента от 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия подтверждает приверженность сотрудничеству с Россией и Танзанией, особенно в борьбе с COVID-19.

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