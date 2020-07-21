Джакарта, 21 июля 2020, 09:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально распустил 18 рабочих групп, агентств и комитетов, сообщает Detik.
Об этом говорится в указе президента Индонезии, подписанном 20 июля 2020 года.
Глава государства, в частности, распустил комитет по ускорению и расширению экономического развития Индонезии на 2011−2025 годы, который был создан на основании постановления президента от 2011 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия подтверждает приверженность сотрудничеству с Россией и Танзанией, особенно в борьбе с COVID-19.
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