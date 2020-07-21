Найроби, , 09:45 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта созвал саммит по ситуации с резким увеличением числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

Пятая внеочередная сессия Координационного саммита национального и окружных правительств состоится 24 июля, сообщают репортеры.

На ней будут рассмотрены меры по сдерживанию распространения вируса и последствия поэтапного ослабления ранее введенных ограничений. Среди снятых ограничений — приказ о запрете на въезд и выезд из городов и округов, где выявили наибольшее число случаев заражения вирусом, закрытие ресторанов, а также церквей.

На встрече на высшем уровне будет также проведена оценка готовности округов к пандемии, а также общая оценка потенциала национальных мер по борьбе с пандемией.

По состоянию на 20 июля в Кении подтвердили в общей сложности 13 771 случаев заражения вирусом, причем число выявленных случаев заражения за сутки составило 418.

18 июля министр здравоохранения Мутахи Кагве объявил о рекордных 688 случаях заражения за сутки, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в стране. Кагве отметил, что случаи заражения вирусом до сих пор были зарегистрированы в 44 из 47 округов страны.

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