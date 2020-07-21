Киев, , 09:42 — REGNUM За первый год правления президент Украины Владимир Зеленский и его команда выполнили около 20% предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук 20 июля в эфире телеканала «Украина 24».

«Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал», — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что к числу выполненных обещаний относятся снятие депутатской неприкосновенности, введение ответственности за голосование депутатов друг за друга или так называемое «кнопкодавство».

Вице-спикер добавил, что дальше Зеленскому и его команде предстоит решать более сложные вопросы — проводить системные преобразования и экономические реформы.

«Здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться — посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось», — подчеркнул Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Роман Грищук рассказал о встрече с Зеленским, на которой обсуждался вопрос легализации медицинской марихуаны.

По его словам, президент Украины понимает необходимость легализации, но также понимает неготовность населения стк этому и опасается нападок политических оппонентов.

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