Хабаровск, , 09:36 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приступает к исполнению своих обязанностей. Сегодня, 21 июля, он был представлен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорием Курановым правительству Хабаровского края.

Читайте также: Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Глава государства предложил занять пост врио главы региона депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву.

Читайте также: Дегтярев назвал главные задачи, которые надо решить в Хабаровском крае

Его предшественник Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Его обвиняют в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Своей вины он не признаёт, однако следствие заявляет, что располагает неопровержимыми доказательствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Дегтярёв успокоит протестующий Хабаровский край: эксперт