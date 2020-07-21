Хабаровск, , 09:43 — REGNUM В правительстве Хабаровского края сообщили о переносе пресс-конференции врио губернатора Михаила Дегтярёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы, планируемая 21 июля пресс-конференция Михаила Дегтярёва переносится на неопределенное пока время и дату.

Это связано с большим количеством заявок и со сложной эпидситуацией по коронавирусу. Дата и время будут определены дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывший в Хабаровск 21 июля врио губернатора Михаил Дегтярёв намерен быстро вникнуть в проблемы и вопросы жизнедеятельности региона, и уже через месяц доложить президенту РФ Владимиру Путину о своих достижениях.