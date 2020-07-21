Владикавказ, , 09:28 — REGNUM В Северной Осетии мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили условного противника на полигоне Тарское. Учения проходили в рамках внезапной проверки боеготовности, объявленной главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе ЮВО.

Мотострелки действовали совместно с разведывательными и артиллерийскими подразделениями. Условный противник был обнаружен, заблокирован и уничтожен. При этом применялось вооружение боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», ракетных систем залпового огня «Торнадо-Г» и гранатометов РПГ-7В.

Всего в учениях приняли участие свыше 700 человек. Было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники. Применялись также беспилотные летательные аппараты.

Напомним, внезапная проверка войск и сил Южного и Западного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ была объявлена 17 июля 2020 года. К учениям привлечены свыше 150 тыс. военных, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.