Москва, , 09:13 — REGNUM Законопроект, уточняющий основания для увольнения, с которыми при наличии стажа службы в органах внутренних дел в календарном исчислении 20 лет и более связано возникновение права на отпуск по личным обстоятельствам, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Изменения вносятся во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Исключается возможность увольнения сотрудников со службы в органах внутренних дел (МВД) в связи с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел — в период отпуска по личным обстоятельствам.

Конституционным судом признано не соответствующим Основному закону положение о предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья. Система действующего правового регулирования в силу своей неопределенности не позволяет однозначно установить, приобретают ли сотрудники органов внутренних дел, увольняемые в связи с болезнью, право на отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия.