Брюссель, , 09:04 — REGNUM Евросоюз способен идти необычным путём и остаётся сильным и единым. Об этом на итоговой совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе, который длился почти пять дней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает The Telegraph.

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«Это важный сигнал за пределы Европы о том, что ЕС, даже при различии взглядов всех (государств — членов ЕС), способен принять меры», — заявила Меркель.

В свою очередь глава Пятой республики Эммануэль Макрон подчеркнул, что эта сделка, которая последовала за долгими и трудными переговорами, является поистине исторической. Французский лидер высказал уверенность, что план восстановления и бюджет могут решить проблему пандемии коронавируса.

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Ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что переговоры были, безусловно, тяжёлыми, но они завершились «сильной и хорошей сделкой».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля лидеры Евросоюза смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на следующий семилетний период и по фонду восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса. Обсуждения на саммите велись почти пять дней. Так, компромиссный вариант бюджета Евросоюза на период с 2021 по 2027 год составляет €1,074 трлн, а величина внебюджетного фонда восстановления экономики после пандемии осталась на предложенном ранее уровне в €750 млрд.

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