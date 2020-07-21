Лондон, , 09:08 — REGNUM Позиция британской стороны в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, население которого якобы ущемлено в правах, доказывает враждебный настрой Лондона к Пекину. Об этом говорится в опубликованном 21 июля заявлении китайского посольства в Лондоне.

Британия официально заявляет, что права национальных меньшинств Синьцзяна ущемлены. Лондон намерен использовать это как предлог для введения санкций. При этом британские и другие западные политики не хотят замечать успехов в социально-экономическом развитии автономии, а также действий китайских властей по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Большая ложь, которая присутствует в их заявлениях, свидетельствует об искаженных стереотипах и враждебном настрое», — указано в заявлении.

В посольстве заявили о двойных стандартах Лондона в отношении Синьцзяна. Китайская сторона пригрозила «решительными контрмерами» Британии, которая собирается ввести санкции в отношении граждан и организаций КНР.

Ранее британские власти раскритиковали Китай за «нарушение прав человека» в Синьцзяне и пригрозили Пекину санкциями. Утверждалось в числе прочего, что среди уйгуров насильственно сдерживают рождаемость.

Читайте также: Почему США именно сейчас обеспокоились правами китайских уйгуров