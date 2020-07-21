Токио, , 08:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после завершения распространения коронавируса. Об этом 21 июля заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэ Судзуки, сообщает агентство «Киодо».

Он передал слова главы правительства по итогам встречи с ним. По данным агентства, Абэ планирует решить с Путиным «территориальную проблему».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие основополагающего документа, который был бы шире мирного соглашения, является целью переговоров между Россией и Японией.

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