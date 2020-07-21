Киев, , 08:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает против возобновления поставок воды на территорию Крыма, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам парламентария, он лично задал президенту Украины этот вопрос, на что получил чёткий ответ:

«Я против», — так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к возобновлению водоснабжения … Крыма», — написал депутат.

В комментариях Яременко отметил, что после разговора с Зеленским у него не возникло чувство недосказанности.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году, из-за которого жители Крыма инициировали референдум о воссоединении полуострова с Россией, новые власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который почти на 85% обеспечивал регион пресной водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Крым никогда не вернётся в состав Украины ещё и потому, что власти страны перекрыли воду людям, которых они якобы пытаются «вернуть».

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