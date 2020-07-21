Сеул, , 08:25 — REGNUM Сокращение военного присутствия США в Южной Корее не входило в список тем, обсуждавшихся главой Пентагона Марком Эспером и министром обороны Республики Корея Чон Гён Ду в ходе состоявшегося 21 июля телефонного разговора. Об этом представитель министерства обороны Южной Кореи полковник Мун Хон Сик сообщил 21 июля, в ходе брифинга в Сеуле.

«Участники беседы не затрагивали вопросы, касающиеся численности американских войск», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Сик подчеркнул, что у Сеула и Вашингтона единая точка зрения на «важную роль вооруженных сил США в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из основных тем телефонных переговоров главы Пентагона Марка Эспера и южнокорейского министра обороны Чон Гён Ду стало разделение оборонных расходов США и Южной Кореи. Также стороны договорились продолжать действия по денуклеаризации Северной Кореи и затронули вопрос передачи оперативного командования (OPCON) из Вашингтона в Сеул.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители США и Южной Кореи обсудили разделение расходов на оборону